العالم اليوم - بعد استبعاده من مونديال قطر.. اختفاء "مريب" لسانشو

انتم الان تتابعون خبر بعد استبعاده من مونديال قطر.. اختفاء "مريب" لسانشو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 11:20 صباحاً - عقب استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا النهائية لكأس العالم 2022 في قطر، أثار غادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد حالة من الارتباك بعد إزالته لجميع منشوراته في حسابه عبر إنستغرام.

وشارك العديد من لاعبي إنجلترا لقطات مستمرة من معسكر المنتخب استعدادًا للبطولة، وهو ما لجأت إليه صحيفة "ديلي ميل" في تفسير خطوة سانشو الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يأخذ عطلة من وسائل التواصل الاجتماعي للتركيز على عائلته والمرحلة التالية من الموسم الإنجليزي.

الحساب الذي يملك 9 ملايين من المتابعين، لا يوجد عليه أي شيء في الوقت الراهن.

وانضم سانشو (22 عامًا) إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 مقابل 73 مليون جنيه استرليني، قادمًا بوروسيا دورتموند.

وخرج سانشو الذي كان ضمن رجال المدرب غاريث ساوثغيت المعتادين من قائمة الإنجليز النهائية، فيما عاد إليها زميله ماركوس راشفورد الذي عانى في الآونة الأخيرة، قبل أن تتحسن الأمور تدريجيًا.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية مع إيران والولايات المتحدة وويلز.