الصين تبدي استعدادها لإجراء محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - قالت الصين، اليوم الأحد، إنها منفتحة على اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي على هامش منتدى أمني إقليمي في كمبوديا هذا الأسبوع، في مؤشر على تحسن العلاقات بعد اجتماع زعيمي البلدين في وقت سابق هذا الشهر.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الصيني وي فنج خه ووزير الدفاع الأمريكي أوستن لويد بشكل منفصل أنهما سيحضران اجتماعا مع وزراء الدفاع في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وأصدرت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، بيانا نقل عن المتحدث باسم الوزارة تان كيفي قوله إن “الصين تتبنى موقفا منفتحا وإيجابيا من تبادل الآراء مع الولايات المتحدة”.

وقال أيضا إن الجانبين ينسقان بشأن “تبادل الآراء” في المنتدى المقرر عقده يوم الأربعاء.

وسيكون هذا هو اجتماع عسكري رفيع المستوى بين البلدين منذ أن أوقفت الصين الحوار المنتظم بين القادة العسكريين في البلدين في أغسطس/ آب ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

تعتبر الصين تايوان المتمتعة بالحكم الديمقراطي إقليما منشقا.

وعقد الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعات في إندونيسيا الأسبوع الماضي، على هامش قمة مجموعة العشرين، في أول اجتماع مباشر بينهما منذ تولي بايدن منصبه في أوائل عام 2021.

وتدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في السنوات الأخيرة لأسباب مثل التجارة وحقوق الإنسان وتايوان.