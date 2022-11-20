بمشاركة قاذفة قنابل استراتيجية.. تدريبات جوية بين أمريكا وكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة، أمس السبت، بمشاركة قاذفة قنابل استراتيجية أمريكية من طراز "بى-1بى لانسر"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.





وتأتى التدريبات المشتركة بين سول وواشنطن بعد يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات باتجاه البحر الشرقى.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن قاذفة القنابل، التى تفوق سرعتها سرعة الصوت، حلقت فوق منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية، رفقة طائرات "F-35A" الكورية الجنوبية، ومقاتلات "F-16" الأمريكية.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز "هواسونج-17"، أول أمس الجمعة، والذى يبلغ مداه نحو 15 ألف كيلومتر، ما يعنى أنه يمكن أن يبلغ البر الرئيسى للولايات المتحدة بالكامل.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة أن التدريبات المشتركة بين البلدين أظهرت القدرة العسكرية المشتركة، وأكدت على التزام واشنطن لحماية شبه الجزيرة الكورية، وتوفيرد الردع الموسع، معلنة عزم الجانبين على التعاون الوثيق لمراقبة الأعمال العسكرية لكوريا الشمالية.