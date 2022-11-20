أوكرانيا تستبعد انتهاء الحرب الروسية بحلول الربيع المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة ألقاها يرماك فى منتدى هاليفاكس للأمن الدولى، نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد، ردا على تصريح نائب وزير الدفاع الأوكرانى فولوديمير هافريلوف، بأن "القوات الأوكرانية قد تعود إلى شبه جزيرة القرم بنهاية ديسمبر وأن الحرب بأكملها مع روسيا ربما تنتهى بحلول الربيع المقبل".
وقال يرماك "تبدو هذه العبارة التى قالها نائب وزير الدفاع الأوكرانى أشبه بالحلم، وبالطبع ملايين الأوكرانيين يحلمون بانتهاء هذه الحرب فى أقرب وقت ممكن، ومع ذلك سأكون أكثر واقعية"، مشيرا إلى أن أوكرانيا حققت هذا العام نجاحا فى ساحة المعركة، وحررت خيرسون وتقدمت فى اتجاه خاركيف، ولكن هذه الحرب مستمرة ولست مستعدا لتحديد اليوم والوقت بالتحديد اللذين سنفوز فيهما، لكن هذا سيحدث بالتأكيد.
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