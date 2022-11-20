بسبب نقص الغاز.. رعب فى ألمانيا بعد أول عاصفة ثلجية تضرب برلين هذا الشتاء

جدة - نرمين السيد - مع هبوب العاصفة الثلجية الأولى على ألمانيا فى شتاء هذا العام، وانخفاض مفاجئ لدرجات الحرارة لما دون الصفر، تتشكل أجواء تعزز مخاوف الحكومة الألمانية من زيادة وسرعة استهلاك مخزون الغاز بسبب استخدام أنظمة التدفئة فى المنشآت والبيوت بكامل طاقتها.





إمدادات طاقة متوترة

ووفقًا لتقرير بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن هذه المستجدات دفعت المكتب الاتحادى للحماية المدنية والمساعدة فى حالات الكوارث للتحذير من أن الأوضاع المتوترة فى إمدادات الطاقة ستؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائى فى ألمانيا خلال الأشهر المقبلة، موضحة أن هذا الانقطاع سيكون فى دوائر إقليمية فى أنحاء البلاد، وبشكل مؤقت لإتاحة الإمدادات بالطاقة.

إغلاق شبكات الكهرباء فى ألمانيا

وبحسب التقرير، فقد أشارت التحذيرات إلى أن انقطاع التيار الكهربائى لم يكن بسبب نقص الطاقة فحسب، بل إنه سيجرى الإغلاق المؤقت المستهدف لشبكات الكهرباء من قبل الشركات المشغلة، لحماية تلك الشبكات، ومنعًا لتعريض الإمدادات الكلية للخطر.

شولتس يطمئن

ومن جانبه، قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، إن الشتاء سيمر بأمان، مؤكدًا أن دولته استعدت للتحديات والتعقيدات الناجمة عن نقص إمدادات الغاز الروسى، لتجاوز الشتاء دون انقطاع التيار الكهربائى.

كما أكد شولتس أن منشآت تخزين الغاز مملوءة، ويتم بناء محطات لاستقبال الغاز الطبيعى المسال.



البرد والخوف سيد الشتاء

ونوه تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن البرد والخوف هما سيد هذا الشتاء فى ألمانيا، فى ظل تصريحات تتباين ما بين طمأنة تارة، وتحذيرات مسبقة تارة أخرى، وانتقادات تارة ثالثة، يوجهها مكتب الكوارث للحكومة الألمانية لأنها غير مستعدة بشكل كافٍ لمثل تلك الأزمات.