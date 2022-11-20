العالم اليوم - "حادث مروع" في مصر.. 11 قتيلا بطريق الزعفرانة البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 29 آخرين، الأحد، في حادث تصادم حافلة نقل عام بسيارة نقل "مقطورة" بطريق الزعفرانة البحر الأحمر.

وأكد مصدر أمني أن الحادث وقع شمالي مدينة رأس غارب بـ40 كيلو، فيما تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وأشار إلى أن الحافلة قادمة من القاهرة وكانت متوجهة إلى مدينة الغردقة، وأن الضحايا والمصابين جميعهم من المصريين.

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