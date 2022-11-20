أمين اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ: ينبغى خفض الانبعاثات فى 2025

وأضاف ستيل، خلال الجلسة الختامية لـ cop 27، أن ينبغى خفض الانبعاثات بحلول عام 2025، وعلى بنوك التنمية توجيه تمويلات لقضايا المناخ.
من ناحيته، قال سامح شكرى، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ، إنه بالرغم من الصعوبات التى تواجه العالم فقد بقينا فى التزامنا فى مواجهة تغير المناخ.
وأعرب شكرى، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ، اليوم الأحد، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه ومتابعته لقمة المناخ بشرم الشيخ، مشيرا إلى أننا فى مصر أظهرنا أننا نبنى سياستنا بناء على الدليل العلمى.
وأكد أن العالم يحتاج إلى الثقة فى مواجهة تغير المناخ، وصندوق الخسائر والأضرار سيتعامل مع معاناة ملايين البشر حول العالم.
وأعلن سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ COP 27، إقرار نص ختامى يحث على خفض سريع للانبعاثات، إلى جانب صندوق المناخ الأخضر فى الجلسة الختامية لمؤتمر كوب 27
ووافقت الجلسة الختامية بالإجماع على الوثيقة التى تمثل الاتفاق السياسى فى المؤتمر، ووافقت الدول المشاركة على اتفاق شامل للمناخ.
كما أعلن شكري، موافقة الدول المشاركة، على اعتماد مشروع القرار المعنون "شبكة سانتياجو" لتلافى وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار، فى إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي.
واتفقت الدول المشاركة فى مؤتمر المناخ "cop 27" فى مصر، اليوم على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية، وأيّد المجتمعون بندًا يقضى بإنشاء الصندوق، الذى يهدف لمساعدة الدول النامية، على تحمل تكاليف التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.
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