مندوب الاتحاد الأوروبى فى ختام COP27: واجهنا تحديات بشأن تمويل المناخ

جدة - نرمين السيد - وقال مندوب الاتحاد الأوروبى، إننا بذلنا جهود مضنية فى العمل على عدم زيادة حرارة الأرض عن درجة ونصف.
وأضاف خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27، لقد واجهنا تحديات بشأن تمويل المناخ، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وكان الاتحاد الأوروبى قد أيد فكرة إنشاء صندوق الخسائر والأضرار إذا شاركت فى تمويله الاقتصادات الناشئة كثيفة الانبعاثات مثل الصين بدلا من الاقتصار فقط على تلك المسؤولة تاريخيا عن التسبب فى قدر كبير من الانبعاثات مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.
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