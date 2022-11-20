لأول مرة.. البحرية البريطانية تشارك فى مناورات بالمحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وانضمت السفينة "إتش إم إس سبى" إلى المناورات التى استمرت 10 أيام وركزت على الاستجابة المشتركة لهجمات مسلحة "بهدف اختبار جهوزية الدول المشاركة"، حسبما جاء فى بيان للبحرية الملكية البريطانية. وشارك فى المناورات المعروفة باسم "كين سورد" 36 ألف عسكرى و30 سفينة و370 طائرة، تنتمى بشكل رئيسى إلى اليابان والولايات المتحدة، غير أن استراليا وكندا والمملكة المتحدة انضمت أيضاً للتدريبات.

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