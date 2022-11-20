الصين تسجل 24435 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد أن الصين سجلت 24435 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 19 نوفمبر تشرين الثاني منها 2267 إصابة مصحوبة بأعراض و22168 بدون أعراض.

وسجلت الصين 24473 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2137 مصحوبة بأعراض و22336 بدون أعراض.

ولم ترصد الصين أي وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وحتى أمس السبت سجل بر الصين الرئيسي 286197 إصابة ظهرت عليها أعراض بفيروس كورونا.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 69 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و552 حالة دون أعراض. وتم تسجيل 79 إصابة مصحوبة بأعراض و436 دون أعراض في اليوم السابق.

وسجلت مدينة قوانغتشو، التي تقع في جنوب الصين ويبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة تقريبا، 200 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و8234 إصابة دون أعراض. وتم تسجيل 269 إصابة مصحوبة بأعراض و8444 إصابة دون أعراض في اليوم السابق.

وقالت السلطات المحلية في مدينة تشينغتشو الصناعية الكبرى إنها سجلت 189 حالة مصحوبة بأعراض و998 بلا أعراض. وفي اليوم السابق، تم تسجيل 182 إصابة بأعراض و1385 إصابة دون أعراض.