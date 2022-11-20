الخارجية اليونانية ترغب فى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ألبانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - قال نائب وزير الخارجية اليونانية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كوستاس فراجوجيانيس، إن هناك إرادة سياسية في اليونان لإقامة علاقات اقتصادية ثنائية قوية مع ألبانيا.

وأضاف فراجوجيانيس - في كلمة أمام المنتدى اليوناني الألباني، نقلتها صحيفة (كاثمريني) اليونانية السبت - إن اليونان ترغب في دعم الاقتصاد الألباني من خلال وجود استثماري يوناني ديناميكي في البلاد.

ووصف فراجوجيانيس، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين اليونان وألبانيا بأنها "استراتيجية"، مشيرا إلى مساهمة اليونان الكبيرة في السنوات الـ25 الماضية في التنمية الاقتصادية لألبانيا وازدهار الشعب الألباني من خلال التجارة والشراكات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية والتعاون الإنمائي.

ولفت إلى وجود 367 شركة يونانية نشطة ويونانية ألبانية مشتركة تعمل حاليًا في ألبانيا، معربا عن تفاؤله بشأن زيادة تعزيز وتوسيع وتنويع المعاملات الاقتصادية في المزيد من القطاعات.