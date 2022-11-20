مشتعل منذ أيام.. السيطرة على حريق مصب النفايات بصفاقس التونسية

جدة - نرمين السيد - وكان حريق قد اندلع - قبل أيام - بمصب للنفايات بصفاقس، وتسبب الدخان المتصاعد فى صعوبة السيطرة عليه لعدة أيام، لتفتح الجهات القضائية تحقيقا لكشف ملابساته.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد وجه - خلال لقائه مع وزيرة البيئة ليلى الشيخاوى يوم الأربعاء الماضى - بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للأزمة البيئية فى صفاقس بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.