مشتعل منذ أيام.. السيطرة على حريق مصب النفايات بصفاقس التونسية

جدة - نرمين السيد - وكان حريق قد اندلع - قبل أيام - بمصب للنفايات بصفاقس، وتسبب الدخان المتصاعد فى صعوبة السيطرة عليه لعدة أيام، لتفتح الجهات القضائية تحقيقا لكشف ملابساته.
وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد وجه - خلال لقائه مع وزيرة البيئة ليلى الشيخاوى يوم الأربعاء الماضى - بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للأزمة البيئية فى صفاقس بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.
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