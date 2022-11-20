العالم اليوم - غوتيريس: "COP 27" فشل في وضع خطة لخفض الانبعاثات

انتم الان تتابعون خبر غوتيريس: "COP 27" فشل في وضع خطة لخفض الانبعاثات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 08:20 صباحاً - أسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد لكون مؤتمر الأطراف حول المناخ "COP 27" في شرم الشيخ فشل في وضع خطة "لخفض الانبعاثات بشكل جذري".

وأكد غوتيريس: "كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ. نحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الآن وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ هذا".

وإلى جانب غوتيريس، أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله من الاتفاق حول الانبعاثات في "COP 27".

وقال نائب رئيسة المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس في الجلسة الختامية للمؤتمر: "ما لدينا ليس كافيا كخطوة للأمام ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزياد خفض انبعاثاتهم وتسريعه" مؤكدا "خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك".

واتفقت الدول المشاركة فيCOP 27 اليوم الأحد على اتفاق شامل للمناخ في جلسة عامة ختامية.

وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس المؤتمر أن الوثيقة التي تمثل الاتفاق السياسي في المؤتمر جرت الموافقة عليها بالإجماع.

صندوق لتمويل الأضرار المناخية

وأقر COP 27 فجر الأحد أيضا إنشاء صندوق مكرس لتمويل الأضرار المناخية اللاحقة بالدول "الضعيفة جدا".

واعتُمد القرار بالإجماع خلال جلسة عامة ختامية بعد أسبوعين من مفاوضات شاقة حول مطالبة الدول النامية بتعويضات من الدول الغنية الملوثة عن الأضرار الناجمة عن تداعيات التغير المناخي.