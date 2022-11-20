ألمانيا تحذر السكان من انقطاعات محتملة للكهرباء

جدة - نرمين السيد - ووصف رئيس المكتب الفيدرالى للحماية العامة والإغاثة من الكوارث، رالف تيسلر، فى مقابلة مع صحيفة Welt am Sonntag وضع الطاقة فى ألمانيا بأنه "متوتر".
وأضاف: "علينا ألا نستبعد انقطاع التيار الكهربائى فى الشتاء. نتحدث عن انقطاع محدود زمنيا بسبب نقص الكهرباء أو الفصل المتعمد لشبكة الكهرباء من أجل ضمان سلامتها".
كما حدّد أن مخاطر الانقطاعات ستزداد ابتداء من يناير وفبراير المقبلين.
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