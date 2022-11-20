العالم اليوم - ميسي يلمح لمستقبله الكروي مع سان جرمان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 06:22 صباحاً - لمح الأرجنتيني ليونيل ميسي لمستقبله الكروي بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جرمان في يونيو 2023.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن ميسي قوله: "كان من الصعب مغادرة برشلونة. لقد أمضينا كل حياتنا في نفس المكان. لم أكن أعرف كيف سيكون شعور الرحيل".

وأضاف: "حدث الأمر بسرعة كبيرة، واضطررت لمغادرة برشلونة بين عشية وضحاها".

وتابع: "وجدت نفسي في بيئة جديدة. كانت حياتنا كلها في برشلونة، رفاقنا وعاداتنا، وأصبحت في مكان مختلف يتكلم لغة أخرى، وأسلوب كروي آخر".

ورغم كل هذه التحولات أكد ميسي على أنه "كان الأمر صعبا، ولكني اليوم أستمتع بكل شيء بما في ذلك كرة القدم".

وعن احتمال عودته للدوري الإسباني مع برشلونة، أوضح ميسي: "أحب باريس، أستكشف المدينة وأجدها رائعة. خلال عامي الأول كان هناك تغيير كبير، حدثت الأمور فجأة. لم يكن هدفي مغادرة برشلونة وكان كل شيء مفاجئا. بعد هذه الفترة الطويلة وبعض اللحظات الصعبة، يسعدني أن أعيش حيث أعيش حاليا ونستمتع أنا وعائلتي بباريس".

هل يعاني من إصابة؟

أدى ميسي تدريبات خفيفة بعيدا عن زملائه في منتخب الأرجنتين يوم السبت، مما أثار تكهنات بين بعض المشجعين بأنه ربما يعالج من إصابة قبل ثلاثة أيام من المباراة الافتتاحية لفريقه في كأس العالم لكرة القدم ضد السعودية.

لكن وسائل إعلام أرجنتينية قالت إن القائد البالغ من العمر 35 عاما، والذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة والأخيرة، لم يشارك في المران كإجراء "احترازي" بسبب إجهاد في العضلات.

كما لم يشارك ميسي، الذي يعد فريقه من بين المرشحين للفوز باللقب الكبير الذي استعصى على مسيرته الرائعة، في المران الرئيسي للمنتخب الأرجنتيني في جامعة قطر يوم الجمعة، وبقي في قاعة الألعاب الرياضية مع بعض اللاعبين الآخرين.