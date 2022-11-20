العالم اليوم - مؤتمر المناخ يقر إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 05:20 صباحاً - وافقت الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) المنعقد في مصر، الأحد، على اتفاق يغطي ترتيبات التمويل "للخسائر والأضرار" الناجمة عن تغير المناخ.

وأقر المؤتمر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي سيكون مكرسا لتعويض الدول النامية عن الأضرار التي تتكبدها من جراء التغير المناخي.

وصفق المندوبون بعد إقرار إنشاء الصندوق خلال جلسة عامة ختامية، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة حول مطالبة الدول النامية بتعويضات من الدول الغنية الملوثة، عن الأضرار الناجمة عن تداعيات التغير المناخي.

وحث رئيس المؤتمر سامح شكري الدول على الموافقة على اتفاقيات المناخ النهائية المقدمة في نهاية المؤتمر.

وقال شكري في الجلسة العامة الختامية: "أناشدكم اعتماد مشاريع القرارات التي سأقدمها لكم".

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن "العالم يتابع، وأنا أدعونا جميعا إلى الارتقاء لمستوى التوقعات التي عهد إلينا بها المجتمع الدولي، خاصة المتعلقة بالدول الأكثر تأثرا التي ساهمت بأقل قدر في تغير المناخ".