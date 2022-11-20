ترامب يعلن أنه لا ينوى العودة إلى تويتر

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب: "صوتوا بشكل إيجابي، ولكن لا تقلقوا. نحن لن نذهب إلى أى مكان، Truth Social خاصة".
وأطلق مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك فى وقت سابق تصويتا على "إعادة" ترامب إلى "تويتر"، وتم تقديم إجابتين للمستخدمين بـ"نعم" أو "لا".
وشارك 13 مليون مستخدم فى الاستطلاع، أكثر من نصفهم (52.2٪) يؤيدون عودة ترامب إلى "تويتر"، فيما يجرى التصويت منذ 18 ساعة، ومدته 24 ساعة.
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