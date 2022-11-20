العالم اليوم - ولي عهد السعودية يصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 02:27 صباحاً - وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، إلى قطر فجر الأحد، لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2022.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان تأتي تلبية لدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر. وينطلق المونديال المرتقب الأحد، بلقاء قطر البلد المضيف مع الإكوادور.

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