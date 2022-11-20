العالم اليوم - تركيا تنشر فيديو لغاراتها شمال سوريا.. وتعلق: حان وقت الحساب

انتم الان تتابعون خبر تركيا تنشر فيديو لغاراتها شمال سوريا.. وتعلق: حان وقت الحساب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 02:27 صباحاً - علقت وزارة الدفاع التركية على الغارات الجوية التي تشنها أنقرة على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا، ليل السبت.

ونشرت الوزارة على حسابها في "تويتر"، صورة لمقاتلة تقلع لتنفيذ غارة ليلية في موقع لم تحدده، وأرفقت الصورة بعبارة: "حان وقت الحساب"، في إعلان يأتي بعيد شن سلاح الجو التركي أكثر من 20 غارة على مواقع للقوات الكردية شمالي سوريا.

وكتبت الوزارة في تغريدتها: "حان وقت الحساب! سيدفع الأوغاد ثمن اعتداءاتهم الغادرة"، في إشارة إلى العبوة الناسفة التي انفجرت في إسطنبول قبل أسبوع وأوقعت 6 قتلى، واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف تفجيرها.

ثم نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو للضربات، معلقة: "يتم تدمير أوكار الإرهاب بضربات دقيقة".