الرئيس الأوكرانى: الجهود مستمرة لاستعادة الطاقة الكهربائية فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى - فى خطابه عبر الفيديو السبت نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، إن المعنيين فى جميع أنحاء أوكرانيا يعملون للوصول إلى الاستقرار فى معدل ضخ الطاقة الكهربائية، مضيفاً أن "معظم مشاكل الكهرباء تقع فى مدينة ومنطقة كييف وأوديسا وخاركيف".
وفيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك إلى كييف فى وقت سابق اليوم، قال زيلينسكى "شكراً لك، ريشي، على استعدادك للدفاع عن الحرية بقوة أكبر معنا".
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