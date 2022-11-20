العالم اليوم - الزفاف رقم 19 بالبيت الأبيض.. الجد بايدن يحتفل بزواج حفيدته

انتم الان تتابعون خبر الزفاف رقم 19 بالبيت الأبيض.. الجد بايدن يحتفل بزواج حفيدته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 01:24 صباحاً - تزوجت نعومي، حفيدة الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، فيما يعد المرة رقم 19 في التاريخ التي يقام بها حفل زفاف في البيت الأبيض.

وفي عام 2018، التقت العروس، وهي محامية تبلغ من العمر 28 عاما، العريس بيتر نيل (25 عاما)، وهو من ولاية وايومنغ، وتخرج حديثا في كلية الحقوق ويعمل الآن في مركز القانون بجامعة جورج تاون.

وأقيم الحفل في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في طقس بارد، ولم يسمح بدخول الصحفيين، بينما بلغ عدد الضيوف نحو 250.

ماذا قال الرئيس وزوجته جيل بايدن بعد الحفل؟

• "كان من الرائع مشاهدة نعومي وهي تكبر وتكتشف ذاتها وترسم مثل هذه الحياة الرائعة لنفسها".

• "الآن، نشعر بالفخر الشديد لرؤيتها تختار بيتر زوجا لها، ويشرفنا أن نرحب به في عائلتنا".

• "نتمنى لهما أياما مليئة بالضحك وحبا يزداد عمقا بمرور كل عام".

وهذا هو الجزء الأول من عطلة نهاية أسبوع مبهجة لبايدن، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثمانين، الأحد، محاطا بالعائلة.

ونعومي هي ابنة هانتر، نجل بايدن، وزوجته الأولى كاثلين بول.

وقالت إليزابيث ألكسندر، مديرة اتصالات السيدة الأولى، إن أسرة الرئيس ستتحمل تكاليف أنشطة حفل الزفاف التي تقام في البيت الأبيض "بما يتفق مع المناسبات الخاصة الأخرى التي استضافتها العائلة الأولى، واتباعا لتقاليد الإدارات السابقة في إقامة حفلات زفاف في البيت الأبيض".