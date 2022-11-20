وزارة الدفاع الروسية: أذربيجان تنتهك وقف إطلاق النار فى كاراباخ

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيان أصدرته الوزارة "تم تسجيل انتهاك لوقف إطلاق النار، وتعرض جرار يقوم بأعمال زراعية لإطلاق نار من أسلحة صغيرة فتحت من نقطة مراقبة للقوات المسلحة الأذربيجانية بالقرب من قرية أفدور فى منطقة مارتونى. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة القصف".
وأضافت الوزارة أن قيادة بعثة حفظ السلام الروسية إلى جانب ممثلين عن أذربيجان وأرمينيا يحققون فى الحادث.
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