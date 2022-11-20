ووقع على المنحة إنابة عن حكومة السودان الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادى وعن حكومة جمهورية الصين الشعبية السفير ماشين مين سفير الصين لدى جمهورية السودان.
وأشاد وزير المالية بمواقف الصين الداعمة للسودان وجهودها المتواصلة فى تقديم العون والمساعدة فى مختلف المجالات، معربا عن أمله فى تطوير العلاقات بين البلدين فى اتجاه بناء مشروعات استراتيجية تعود بالفائدة المرجوة للشعبين الصديقين، لافتا إلى أن السودان دولة غنية بإمكاناتها ومواردها الطبيعية وأن التعاون مع الدول المتقدمة يساعد فى تطوير المنتجات وتحقيق المنفعة لجميع الأطراف.
ومن جانبه، أكد ماشين مين سفير جمهورية الصين لدى السودان، استعداد بلاده لتقديم المزيد من المساعدات الفنية والاقتصادية للسودان ودفع العلاقات وتطويرها بين البلدين فى كافة الأصعدة لتحقيق المصالح المشتركة لشعبى البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 90 مليون يوان منحة من حكومة الصين للسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.