وكتب ميدفيديف - على قناته عبر تطبيق تليجرام - "لا يريد زيلينسكى أية مفاوضات لأسباب أنانية واضحة تمامًا. علاوة على ذلك، فإن المفاوضات تشكل خطورة كبيرة عليه".
وتابع ميدفيديف، وفقا لوكالة (تاس) الروسية: "بعد كل شيء، ما لم يعترف بحقائق تفكك أوكرانيا، فليس من المنطقى الجلوس على طاولة المفاوضات. وبمجرد أن يعترف بذلك، سوف يصطدم بالقوميين الذين ينتمى إليهم المرتبطين بقيادة الجيش".
وأشار ميدفيديف: "الجميع مرهقون من نظام كييف. ولم يقبل أحد محاولات أوكرانيا الخرقاء لتحميل روسيا المسؤولية عن حادث الصاروخ فى بولندا".
وقال: "إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى غير راغبين فى القطيعة فى نهاية المطاف مع روسيا، المحفوفة بالحرب العالمية الثالثة. ومن هنا جاءت المحاولات المتكررة بشكل متزايد لتقييد كييف والتحدث عن المنطق، ودفعها إلى الدخول فى مفاوضات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: زيلينسكى لا يريد إجراء محادثات حتى لا يعترف بحقيقة تفكك أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.