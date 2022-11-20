مسؤول روسى: القوات الأوكرانية ضربت محطة زابوريجيا 12 مرة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة تاس الروسية عن كارتشا قوله:"تعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية لـ12 غارة من الساعة 5.15 إلى 5.41 مساء.نعنى محيط المحطة، لكن ليس المنطقة الصناعية أو أى مناطق أخرى مجاورة للمحطة". ولم يتعرض أحد للإصابة خلال القصف.

وأشار إلى أن حوض السباحة، الذى يعد جزء من نظام التبريد المحطة النووية، قد أصيب ست مرات، وتم تسجيل اصطدامين آخرين فى براميل التخزين الجافة للوقود النووى المستهلك، وتم توثيق ثلاث ضربات أخرى بالقرب من نقطة التفتيش 2.

وقال مستشار الرئيس التنفيذى لشركة روزينيرجواتوم: أن "المحطة لم تتعرض للاستهداف منذ أواخر سبتمبر الماضى".