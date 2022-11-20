الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين بالخليل

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بقيادة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير بالبلدة القديمة بمدينة الخليل، وارتكابهم أبشع الاعتداءات العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم ومحالهم التجارية، ورفعهم للشعارات العنصرية المعادية للفلسطينيين والعرب.





وحملت الخارجية الفلسطينية - فى بيان لها اليوم - حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع، واعتبرتها دعوة علنية لتفجير ساحة الصراع وادخالها فى دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية بإدانة هذه الاعتداءات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التى يفرضها القانون الدولى لوقفها فورا ومنع تكرارها، والدول كافة بما فيها تلك التى تدعى الحرص على مبادئ حقوق الانسان وعملية السلام على أساس حل الدولتين لاعتماد منظمات المستوطنين الإرهابية ومن يقف خلفها على قوائم الإرهاب لديها ومنع قياداتها وعناصرها من دخول أراضيها، واتخاذ الخطوات القانونية والعقوبات والضغط على دولة الاحتلال لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.

ورأت الوزارة أن فشل المجتمع الدولى فى هذا الاختبار سيفتح الباب أمام المزيد من جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وسيدفع بالمستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم الجماعية ومواصلة اعتداءاتهم الهمجية ضد أبناء الشعب الفلسطينى، بما يؤدى إلى تفويت أى فرصة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسى لحل الصراع.

وفى السياق، أدانت الوزارة اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم فى أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، كما هو حاصل فى منطقة جنوب نابلس، مضيفة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التطورات الحاصلة لاعتداءات منظمات المستوطنين والتى بدأت تأخذ طابعا جماعيا منظما وبمشاركة جيش الاحتلال، فى انعكاس مباشر للتوجهات المعلنة للحكومة للإسرائيلية المقبلة.