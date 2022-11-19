الجزائر تدعو لمعالجة الظلم التاريخى لإفريقيا فى تشكيل أعضاء مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك كلمة ألقاها مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة نذير العرباوى أمام الجمعية العامة فى النقاش العام حول مسألة التمثيل العادل فى مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه.

وأوضح العرباوى -خلال الكلمة التى نقلتها وزارة الخارجية الجزائرية- أن "إفريقيا غائبة بل مغيبة بدون وجه حق فى اتخاذ القرارات الدولية، لاسيما بالنسبة للمسائل والقضايا المتعلقة بالمنطقة الأفريقية.

وأضاف أن الوقت قد حان على المجتمع الدولى لمعالجة هذا "الظلم المستمر"، والذى طال أمده، لاسيما عند تناول موضوع تخصيص المقاعد الدائمة وغير الدائمة للدول الإفريقية فى مجلس الأمن الموسع، وذلك من خلال زيادة التواجد والتمثيل الإفريقى، كما هو مثبت فى "اجتماع إزولوينى" وإعلان "سرت"، اللذين اعتمدهما الاتحاد الإفريقى فى عام 2005.

وأشار مندوب الجزائر إلى أن بلاده، تماشيا مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة؛ لاسيما مبدأ المساواة فى السيادة بين جميع الدول الأعضاء، تولى أهمية بالغة لمسألة الإصلاح والتمثيل العادل فى مجلس الأمن؛ والتى تعد أحد الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد أن ما تشهده الساحة الدولية حاليا من وقائع وحقائق جيوسياسية تفرض على المجتمع الدولى إصلاحا شاملا لمجلس الأمن بشكل توافقى فى إطار المفاوضات الحكومية القادمة، والتوصل إلى التمثيل العادل والمتوازن فى مجلس الأمن من أجل دعم دوره فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.