منسق المنتدى الاقتصادى للفرنكفونية: لأول مرة بحث إنشاء منطقة للتبادل الرقمى

جدة - نرمين السيد - قال المنسق العام للمنتدى الاقتصادى للفرنكوفونية والمدير الملحق لدى الادارة العامة بوكالة النهوض بالاستشمار الخارجى المختار الشوارى، إنه لأول مرة فى تاريخ الفرنكوفونية الاقتصادية يتم بحث إمكانية إنشاء منطقة للتبادل الحر للمضمون الرقمى.





وأضاف الشوارى - لوكالة تونس إفريقيا للأنباء - أن المنتدى الاقتصادى للفرنكوفونية المقرر عقده يومى 20 و21 نوفمبر الجارى على هامش القمة الفرنكوفونية، يتم تنظيمه بمبادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجى بالشراكة مع تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية، والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وغرفة الصناعة والتجارة والصناعة لتونس، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وتابع أنه سيتم تخصيص ورشة العمل، التى تنطلق فور الافتتاح الرسمى للمنتدى غدا الأحد، لموضوع "نحو بعث فضاء اقتصادى فرنكوفونى كرافعة للإدماج والتنمية"، بهدف تبادل المعطيات الرقمية أكثر من تبادل البضائع التقليدية، وهو ما يمثل خصوصية الدورة الحالية للقمة.

وأشار إلى أن ما يميز الدورة الحالية للمنتدى الاقتصادى الفرنكفونى، أنها أول دورة ستنعقد فى إطار الاستراتيجية الاقتصادية الفرنكوفونية الجديدة، التى تم اعتمادها للفترة 2020 / 2025، ويوشك المنتدى الاقتصادى أن يكون ترجمة أقرب ما يكون للواقع للاهداف الاقتصادية التى تم اعتمادها بوثيقة الاستراتيجية الاقتصادية للفرنكوفونية.