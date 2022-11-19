وزير الدفاع الأمريكى يؤكد التزام حلف الناتو تجاه أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة ألقاها وزير الدفاع الأمريكى من كندا، على هامش مشاركته فى منتدى هاليفاكس للأمن الدولى، حسبما نقلت شبكة (سى.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم.
وأضاف أوستن أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا "تقدم للعالم نموذجًا لعالم محتمل من الاضطراب لا يريد أحد منا أن يعيش فيه"، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل "دعوة إلى حالة انعدام الأمن المتزايدة التى تطاردها ظلال الانتشار النووى".
وقال أوستن - فى رسالة إلى روسيا - "إن زملاء بوتين يمكنهم أن يستنتجوا أن الحصول على أسلحة نووية سيمنحهم رخصة خاصة بهم"، مشددًا على أن ذلك الوضع "يمكن أن يؤدى إلى دوامة خطيرة من الانتشار النووى".
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