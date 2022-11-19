وزير الخارجية التونسى يقدم تقريرا حول نتائج الاجتماع الوزارى للفرنكوفونية

جدة - نرمين السيد - قدم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، اليوم السبت أمام القمة الـ18 للفرنكفوينة، تقريرا حول نتائج الاجتماع الوزارى الـ43 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة تونس والذى عقد أمس تحضيرا للقمة.





واستعرض الوزير أهم ما جاء بالاجتماع وما أسفر عنه من نتائج، حيث ثمن الوزراء نشاط المنظمة الدولية للفرنكفونية للعام الحالى، وما بذلته من جهود فى معالجة عدد هام من القضايا ذات الصلة بالتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والمناخية، مشيرا إلى أن الاجتماع اعتمد عددا من الوثائق المتعلقة بعمل المنظمة.

وأطلع الوزير القادة المشاركين بالقمة على نتائج المداولات الوزارية حول وثائق القمة بما فى ذلك بيانها الختامى وما سيصدر عنها من قرارات، موضحا أن هذه النقاشات مكنت من تبادل الرؤى والتصورات من أجل مستقبل أفضل للفضاء الفرنكوفونى.

كانت أعمال المؤتمر الوزارى لمنظمة الفرنكفونية برئاسة عثمان الجرندى، قد انطلقت أمس وشارك فيها وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة ولويز موشيكيوابو الأمين العام للفرنكفونية.