فرنسا تمنح تونس قرضاً بقيمة 200 مليون يورو

فرنسا تمنح تونس قرضاً بقيمة 200 مليون يوروتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره التونسي قيس سعيد، بأن باريس ستمنح تونس قرضاً قيمته 200 مليون يورو لدعمها في التحديات التي تواجهها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم عن بيان صادر عن الإليزيه القول أن "رئيس الجمهورية جدد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد".

كما رحب الرئيس الفرنسي بـ"الحوار البناء والمفتوح بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".

وجاء لقاء الرئيسين على هامش انعقاد الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة بمشاركة نحو تسعين وفدا و31 من كبار القادة للتأكيد على أن بإمكان المنظمة الفرنكوفونية لعب "دور مهمّ" على النطاق الدولي لحلّ الأزمات الراهنة.