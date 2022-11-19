الأمم المتحدة تؤمن وصول شحنات ضخمة من الأسمدة والمخصبات الروسية لإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأشار بيان صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن شحنة المخصبات الزراعية هى الثانية التى يتم إيفادها برعاية أممية إلى بلدان غرب إفريقيا التى بات متعذرا عليها الوصول إلى الأسمدة والحبوب الروسية نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت ريبيكا جريسبان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إن قرابة 300 ألف طن من الأسمدة والمخصبات الروسية ستصل برعاية أممية إلى بلدان غرب إفريقيا وسيتم الشحن من عدة موانىء أوروبية، وأضافت أن الشحنة الأولى ستتجه من ميناء روتردام الهولندى قاصدة مالاوى بحلول الحادى والعشرين من الشهر الجارى حيث يتم تحميلها الآن استعدادا للإبحار مرورا بجمهورية موزمبيق.

ويأتى الاتفاق فى إطار اتفاق إيصال إمدادات الحبوب والأسمدة المبرم بين روسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا فى إسطنبول فى 22 يوليو الماضى بوساطة تركية، وقال مسئولون فى برنامج الغذاء العالمى إنهم سيسهلون من خلال هذا الاتفاق وصول 260 ألف طن إضافية من الأسمدة الروسية إلى بلدان فى إفريقيا بمساعدة فنية ومالية من حكومة فرنسا والبنك الدولى حيث ترفض الشركات الملاحية تسيير رحلات شحن بحرى من الموانىء الروسية والأوكرانية بسبب ارتفاع المخاطر ورسوم التأمين الملاحى.

وقد نجحت الأمم المتحدة بعد محادثات مكثفة مع روسيا والجانب الأوكرانى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فى الوصول إلى إطار عمل لتجاوز أزمة التأمينات الملاحية بما يسمح باستمرار تدفق شحنات الأسمدة والحبوب الروسية والأوكرانية إلى البلدان النامية ولا يتعارض فى الوقت ذاته مع نهج العقوبات الدولية المفروضة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى.

يشار إلى أن اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود المبرم بين الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا فى يوليو الماضى قد تم تمديد العمل به فى الأسبوع الماضى لمدة 120 يوما إضافية بعد أن كان مقررا انتهاء العمل به اليوم 19 نوفمبر 2022.