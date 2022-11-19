الرئيسان التونسى والفرنسى يؤكدان حرصهما على تعزيز علاقات التعاون

جدة - نرمين السيد - وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - فى بيان لها- أن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات عقدها الرئيسان سعيد وماكرون، اليوم السبت، على هامش فعاليات الدورة الـ18 للقمة الفرنكفونية التى تستضيفها جزيرة "جربة" التونسية.
وأشار البيان إلى أن الرئيسين تطرقا - خلال اللقاء- أيضا إلى أواصر العلاقات التاريخية وروابط التعاون والشراكة المتميزة القائمة بين تونس وفرنسا، كما تم كذلك تأكيد الحرص المشترك على مواصلة العمل سويا من أجل تدعيم هذه العلاقات وتنويعها على المستويين الثنائى والأوروبى.
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