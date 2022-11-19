إصابات في مواجهات غرب جنين والخليل

إصابات في مواجهات غرب جنين والخليلأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء السبت، خلال مواجهات مع قوات العدو الصهيوني اندلعت عقب اقتحامها لقرية زبوبا، كما اقتحمت قوات العدو قرية رمانة غرب جنين.

ونقلت الوكالة الانباء الفلسطينية وفا عن مصادر أمنية قولها بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات العدو لقرية زبوبا، حيث أطلق جنود العدو قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وأضافت أن قوات العدو اقتحمت أيضا قرية رمانة، وكثفت من انتشارها العسكري في محيط قرى وبلدات غرب جنين.

على الصعيد نفسه اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات العدو الصهيوني مساء اليوم السبت، في منطقة باب الزاوية مركز الخليل التجاري وسط المدينة.

وأفادت وفا، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات العدو التي اقتحمت وسط الخليل، بزعم تأمين الحماية لمئات المستوطنين المدججين بالسلاح الذين اعتدوا على المواطنين وعاثوا خرابا بممتلكاتهم وسط المدينة، اثناء زيارتهم موقع أثري يطلقون عليه قبر "عتنائيل بن قنز" لإقامة طقوس تلمودية احتفالا بأعياد يهودية.

وأطلق جنود العدو الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية ما تسبب بإصابة العشرات منهم بالاختناق.

يذكر أن عددا من المواطنين كانوا قد اصيبوا بكدمات وجروح جراء اعتداء المستوطنين المدججين بالسلاح عليهم في تل الرميدة وعدة احياء بالبلدة القديمة وسط الخليل.