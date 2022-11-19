المستشار الألماني: ينبغي ألا يتحول الصراع في أوكرانيا لحرب بين روسيا والناتو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - شدد أولاف شولتس المستشار الألماني على أهمية ألا يتحول الصراع في أوكرانيا إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضح المستشار الألماني، في مؤتمر للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في فريدريشهافي بألمانيا، إن "الحرب عادت إلى أوروبا ويخشاها الكثيرون".



ولفت إلى أن بلاده قررت مساعدة أوكرانيا "في الدفاع عن سيادتها" و"إرسال أسلحة إليها".

وتابع: "من المهم التأكد من ألا يؤدي هذا التصعيد إلى حرب بين روسيا وحلف الناتو. لذلك، من المهم أن نعمل بشكل وثيق مع أصدقائنا وحلفائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو وعلى مستوى مجموعة السبع