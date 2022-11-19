اليونان: نرغب فى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ألبانيا

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية اليونانية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح، كوستاس فراجوجيانيس، إن هناك إرادة سياسية فى اليونان لإقامة علاقات اقتصادية ثنائية قوية مع ألبانيا.





وأضاف فراجوجيانيس، فى كلمة أمام المنتدى اليونانى الألبانى، نقلتها صحيفة "كاثمرينى" اليونانية، اليوم السبت، أن اليونان ترغب فى دعم الاقتصاد الألبانى من خلال وجود استثمارى يونانى ديناميكى فى البلاد. ووصف فراجوجيانيس، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين اليونان وألبانيا بأنها "استراتيجية"، مشيرًا إلى مساهمة اليونان الكبيرة فى السنوات الـ 25 الماضية فى التنمية الاقتصادية لألبانيا وازدهار الشعب الألبانى من خلال التجارة والشراكات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية والتعاون الإنمائى. ولفت إلى وجود 367 شركة يونانية نشطة ويونانية ألبانية مشتركة تعمل حاليا فى ألبانيا، معربًا عن تفاؤله بشأن زيادة تعزيز وتوسيع وتنويع المعاملات الاقتصادية فى المزيد من القطاعات.

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