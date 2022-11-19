العالم اليوم - مولدات كهربائية من إسبانيا إلى أوكرانيا لدعمها خلال الشتاء

انتم الان تتابعون خبر مولدات كهربائية من إسبانيا إلى أوكرانيا لدعمها خلال الشتاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 07:21 مساءً - أعلنت الحكومة الإسبانية، السبت، إرسال 14 مولدا كهربائيا إلى أوكرانيا، في ظل ما تعانيه الأخيرة من أزمة في الطاقة، حيث تسببت الهجمات الروسية على البنى التحتية لقطاع الطاقة بحرمان كثير من الأوكرانيين من التيار الكهربائي والتدفئة والمياه الساخنة مع بداية فصل الشتاء.

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريث، على هامش جمعية برلمانية لحلف شمال الأطلسي في مدريد أن بلاده قد قامت بإرسال دفعة جديدة من 14 مولد كهرباء لمواجهة شتاء سيكون "قاسيا جدا وصعبا جدا في أوكرانيا".

وكانت الحكومة الأوكرانية قد طلبت الجمعة "دعما إضافيا" من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن أكثر من نصف البنى التحتية لقطاع الطاقة في البلاد بات خارج الخدمة، من جراء ضربات روسية واسعة النطاق استهدفتها منذ أكتوبر.

والخميس تساقطت أولى الثلوج في أوكرانيا، معلنة وبشكل قاطع بدء فصل الشتاء.

وسبق أن أرسلت مدريد في شهر أكتوبر الماضي 5 مولدات كهربائية إلى أوكرانيا.

كما أضاف ألباريث أن إسبانيا ستقوم بإرسال 30 سيارة إسعاف إضافية وتعزيزات للشرطة لمساعدة السلطات الأوكرانية في التحقيق في جرائم حرب يحتمل أن تكون قد ارتكبت على أراضيها.

وحذرت سلطات مدينة كييف، الجمعة، من أن احتمال حدوث "انقطاع كامل" في شبكة كهرباء العاصمة قائم، وقال رئيس وزراء أوكرانيا إن حوالي نصف منظومة الطاقة في البلاد تعطل بفعل الهجمات الروسية.

وصعدت روسيا من الهجمات على مرافق الطاقة الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، ودُكت البنية التحتية للطاقة على مستوى الدولة في غارات جوية مكثفة يومي الثلاثاء والخميس.