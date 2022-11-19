سوناك يقر حزمة مساعدات بريطانية جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليون إسترلينى

جدة - نرمين السيد - وقال سوناك بحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، إن "حزمة المساعدات الدفاعية تشمل 125 مدفعا مضادا للطائرات وتكنولوجيا لمواجهة الطائرات بدون طيار بما فى ذلك عشرات الرادارات وقدرات الحرب الإلكترونية المضادة للطائرات بدون طيار".

وتعهد بمواصلة الوقوف لجانب أوكرانيا خلال أول زيارة له إلى البلاد من خلال تعزيز العرض التدريب للقوات المسلحة الأوكرانية بإرسال أطباء ومهندسين عسكريين إلى أوكرانيا لتقديم الدعم اللازم.

وأضاف سوناك "نقدم اليوم دفاعا جويا جديدا بما فى ذلك المدافع المضادة للطائرات والرادار والمعدات المضادة للطائرات بدون طيار وزيادة الدعم الإنسانى لفصل الشتاء البارد القاسى"، معربا عن فخره بأوكرانيا التى تكافح للدفاع عن مبادئ السيادة والديمقراطية، على حد قوله.

ووصل رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، اليوم، إلى العاصمة الأوكرانية كييف فى زيارة مفاجئة التقى خلالها، الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلنسكى، فى أول اجتماع بينهما منذ تولى سوناك منصبه أواخر أكتوبر الماضى.

جاءت حزمة المساعدات البريطانية الجديدة لأوكرانيا عقب مساعدات أخرى أعلن عنها وزير الدفاع البريطانى الشهر الجارى بتقديم أكثر من 1000 صاروخ جديد مضاد للطائرات لأوكرانيا.