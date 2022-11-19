العالم اليوم - بعد مفاوضات مطولة.. اتفاق مهم ينتج عن مؤتمر المناخ "كوب 27"

انتم الان تتابعون خبر بعد مفاوضات مطولة.. اتفاق مهم ينتج عن مؤتمر المناخ "كوب 27" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - أكد مصدر أوروبي، السبت، التوصل إلى اتفاق حول مسألة تعويض الأضرار المناخية اللاحقة بالدول الفقيرة، وهي من النقاط الرئيسية التي تتعثر عندها المفاوضات الصعبة في مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ.

وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أنه "تم التوصل إلى اتفاق" حول إنشاء صندوق خاص مكرس للخسائر والأضرار، يوجه الأموال إلى أكثر الدول ضعفا إزاء التغير المناخي.

وأعطى هذا الاعلان أملا جديدا باحتمال انقاذ مؤتمر "كوب 27"، بعد إعلان نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أنه "يفضل عدم التوصل إلى نتيجة من التوصل إلى نتيجة سيئة".

وأوضح أمام صحافيين، السبت، أن المفوضية الأوروبية "تشعر بالقلق من أشياء رصدتها في الساعات الأخيرة" مضيفا أن الأوروبيين يريدون إبقاء هدف حصر الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية "حيا"، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا.

وتم نشر مسودة وثيقة ختامية جديدة مرتقبة، ويجب على مفاوضي حوالى 200 دولة مجتمعين في شرم الشيخ بحث المقترح الآن بعدما عقدوا اجتماعات ومباحثات ثنائية في محاولة للتقدّم على صعيد النقاط الشائكة ومن بينها أيضا مصير الطاقة الأحفورية.

ومُدِّد المؤتمر المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية على البحر الأحمر، الجمعة، ليوم واحد على الأقل في غياب الاتفاق على نقاط خلافيّة عدّة.

وأعادت الوثيقة تأكيد أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015.

ونص اتفاق باريس الذي يشكل الحجر الأساس في مكافحة التغير المناخي، على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين المئويتين وإن أمكن بحدود 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأعيد تأكيد هذا الهدف خلال مؤتمر "كوب 26" في غلاسغو العام الماضي.

وتفيد الأمم المتحدة بأنها قد تتمكن بأفضل الحالات من حصر الاحترار عند 2.4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.