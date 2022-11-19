أوكرانيا وفرنسا تبحثان الضمانات الأمنية والوضع فى قطاع الطاقة

جدة - نرمين السيد - بحث مدير مكتب رئيس أوكرانيا، أندريه يرماك، مع مستشارة أوروبا القارية وتركيا لمكتب الرئيس الفرنسى، إيزابيل دومون، الضمانات الأمنية لأوكرانيا وكذلك الوضع فى قطاع الطاقة وإنشاء محكمة خاصة لروسيا.





وقال بيان عن مكتب رئيس أوكرانيا -وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم السبت- إن يرماك أطلع دومون على الأضرار الجسيمة التى لحقت بالبنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا بسبب الهجمات الصاروخية الروسية الضخمة.

وشكر يرماك الجانب الفرنسى على المساعدة الإنسانية المقدمة واستعداده للاستجابة لطلبات أوكرانيا للحصول على المعدات اللازمة لإصلاح قطاع الطاقة المتضرر.

وواصل الطرفان مناقشة طرق تنفيذ المقترحات المتعلقة بضمانات الأمن الدولى لأوكرانيا على أساس ميثاق كييف الأمنى. وتم إيلاء اهتمام خاص لإنشاء نظام دفاع حديث وفعال للغاية مضاد للطائرات ومضاد للصواريخ.

وبحث يرماك ودومون التعاون فى إنشاء محكمة خاصة بشأن ما حدث أثناء الحرب الروسية. وأخبر يرماك الجانب الفرنسى عن التقدم الذى أحرزته أوكرانيا فى إعداد مشروع القرار ذى الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ونسق المزيد من الإجراءات مع فرنسا لضمان دعم هذه الوثيقة أثناء التصويت.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار يرماك إلى جهود أوكرانيا المستمرة لمواصلة مبادرة حبوب البحر الأسود والبرنامج الجديد (الحبوب من أوكرانيا) الذى يهدف إلى مساعدة أفقر البلدان فى إفريقيا، والذى من المتوقع أن يتم إطلاقه رسميًا فى نوفمبر 26.

وأعرب يرماك عن أمله فى مشاركة فرنسا العملية النشطة فى تنفيذ هذا المشروع الإنسانى الهام.

كما ناقش الطرفان الاستعدادات لعقد منتدى حول إعادة إعمار أوكرانيا ومؤتمر لبناء الدعم للمدنيين فى البلاد طوال فصل الشتاء فى باريس فى 13 ديسمبر 2022.