وقال بيان عن مكتب رئيس أوكرانيا -وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم السبت- إن يرماك أطلع دومون على الأضرار الجسيمة التى لحقت بالبنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا بسبب الهجمات الصاروخية الروسية الضخمة.
وشكر يرماك الجانب الفرنسى على المساعدة الإنسانية المقدمة واستعداده للاستجابة لطلبات أوكرانيا للحصول على المعدات اللازمة لإصلاح قطاع الطاقة المتضرر.
وواصل الطرفان مناقشة طرق تنفيذ المقترحات المتعلقة بضمانات الأمن الدولى لأوكرانيا على أساس ميثاق كييف الأمنى. وتم إيلاء اهتمام خاص لإنشاء نظام دفاع حديث وفعال للغاية مضاد للطائرات ومضاد للصواريخ.
وبحث يرماك ودومون التعاون فى إنشاء محكمة خاصة بشأن ما حدث أثناء الحرب الروسية. وأخبر يرماك الجانب الفرنسى عن التقدم الذى أحرزته أوكرانيا فى إعداد مشروع القرار ذى الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ونسق المزيد من الإجراءات مع فرنسا لضمان دعم هذه الوثيقة أثناء التصويت.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار يرماك إلى جهود أوكرانيا المستمرة لمواصلة مبادرة حبوب البحر الأسود والبرنامج الجديد (الحبوب من أوكرانيا) الذى يهدف إلى مساعدة أفقر البلدان فى إفريقيا، والذى من المتوقع أن يتم إطلاقه رسميًا فى نوفمبر 26.
وأعرب يرماك عن أمله فى مشاركة فرنسا العملية النشطة فى تنفيذ هذا المشروع الإنسانى الهام.
كما ناقش الطرفان الاستعدادات لعقد منتدى حول إعادة إعمار أوكرانيا ومؤتمر لبناء الدعم للمدنيين فى البلاد طوال فصل الشتاء فى باريس فى 13 ديسمبر 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا وفرنسا تبحثان الضمانات الأمنية والوضع فى قطاع الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.