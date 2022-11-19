العالم اليوم - مسؤول أميركي: ملتزمون بإفشال "نظرية النصر" الروسية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 04:21 مساءً - قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم السبت إن تصعيد الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا يستهدف ضمن أشياء أخرى إجهاد قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية، وهو أمر تأمل موسكو أن يسمح لقواتها بتحقيق الهيمنة على أجواء البلاد.

وأضاف كولين كال وكيل الوزارة للسياسات للصحفيين خلال رحلة إلى الشرق الأوسط: "إنهم في الحقيقة يحاولون إرباك وإجهاد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية". وأوضح: "نحن نعرف نظرية النصر الروسية، وملتزمون بضمان ألا تثمر وذلك من خلال ضمان حصول الأوكرانيين على ما يحتاجون إليه لتظل دفاعاتهم الجوية قوية". تطورات ميدانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا في دونيتسك.

بيان وزارة الدفاع أشار إلى تدمير دبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع سيارات.

استهدف الطيران الروسي وقوات الصواريخ والمدفعية 9 نقاط مراقبة للقوات الأوكرانية، ودمرت محطة رادار أميركية الصنع، وفقما نقلت وكالة "سبوتنيك".

حيدت القوات الروسية، حوالي 110 من المرتزقة الأجانب والعسكريين الأوكرانيين، خلال ضربات نفذتها اليوم السبت على عدة محاور في كوبيانسك وكراسني ليمان.

القوات الروسية أحبطت هجمات نفذتها المجموعات التكتيكية الأوكرانية من مناطق بيرشوترافنيفوي وكيسلوفكا وكراخمالني في مقاطعة خاركوف في اتجاه كوبيانسك.

أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى إحباط محاولة للقوات الأوكرانية لشن هجوم باستخدام سريتين تكتيكيتين في اتجاه تشيرفونوبوبوفكا وبلوشانكا في اتجاه كراسنوليمانسك ومواقع في لوغانسك.

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