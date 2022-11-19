الدفاع العراقية تحقق فى حادث إرهابى استهدف إحدى النقاط العسكرية بكركوك

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، بأن وفدا أمنيا رفيع المستوى وصل إلى محافظة كركوك؛ للتحقيق فى الحادث الإرهابى الذى استهدف إحدى النقاط العسكرية وأسفر عن استشهاد 4 جنود.





وذكرت الدفاع العراقية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وصلا إلى قاطع الفرقة الثامنة؛ للوقوف على حيثيات الحادث الإجرامى، لافتة إلى أنه تم فتح تحقيق بالحادث وإيقاف المقصرين على الفور. وكان قائد المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك الفريق الركن على الفريجى، قد وجه بإيقاف ضابط استخبارات فى الجيش العراقى على خلفية الهجوم الإرهابى الأخير فى المحافظة.

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