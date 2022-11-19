الأمم المتحدة تحذر من خطر تصاعد وتيرة الجريمة المنظمة والإرهاب فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقرير الصادر عن المكتب اليوم السبت، فإن ما لا يقل عن 3500 إنسان فى إفريقيا وقعوا العام الماضى ضحايا لأنشطة الإجرام المنظم الذى تشهده القارة جنوبى الصحراء الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن الجرائم المنظمة التى تشهدها القارة الإفريقية تتجلى بصورة واضحة فى منطقة الساحل والصحراء حيث تنتشر المنظمات الإرهابية التى عادة ما تمول أنشطتها عن طريق الاتجار غير المشروع فى المواد الأولية كالمعادن والأملاح والذهب والفضة والماس متعاونة مع عصابات متخصصة فى مشروعات تلك الأنشطة، حيث اعتبر التقرير أن الإرهاب هو الشكل الإجرامى المنظم الأشد شيوعا فى إفريقيا والذى تعمل الأمم المتحدة على مجابهته بالتعاون مع حكومات القارة.

وبحسب التقرير الأممى باشرت الأمم المتحدة خلال العام 2021 الإشراف والتنسيق على تنفيذ 25 مشروعا لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة فى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وأثمرت تلك الجهود عن تدريب 2500 من رجال الأمن وحرس الغابات ومكافحى الهجرة غير الشرعية والمخدرات فى أجهزة الأمن الإفريقية، وبلغ عدد الفعاليات التدريبية فى هذا الصدد 160 فاعلية خلال العام المنصرم.

وفضلا عن ذلك، لم تسلم الغابات والحياة البرية فى إفريقيا من أنشطة عصابات الإجرام المنظم، فبحسب التقرير تدر أنشطة تجارة العاج غير المشروعة ما لا يقل عن 400 مليون دولار أمريكى على تلك العصابات سنويا.

وأشار التقرير إلى أن 500 مليون إفريقى يعيشون حاليا حالة من البؤس منذ تفشى وباء كورونا وحتى نهاية العام الماضى، حيث اجتمعت عليهم ويلات المرض وأنشطة جماعات الإجرام المنظم التى لا تعرف الرحمة مما يزيد من معاناتهم الإنسانية وزج بالآلاف منهم إلى الانضمام إلى طريق الجريمة بحثا عن لقمة العيش.

كما باشرت الأمم المتحدة من خلال مكتب مكافحة الجرائم والمخدرات تنفيذ أنشطة تدريب لزيادة الوعى بين قطاعات الشباب الإفريقى بمخاطر الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والمخدرات أسفرت عن تخريج 1800 من الكوادر الشبابية الإفريقية للعمل كمدربين محليين فى مجال حملات التوعية الجماهيرية فى بلدان القارة لتحصين مواطنيها ضد الانخراط فى مسارات الإجرام مهما كانت مستويات فقرهم.