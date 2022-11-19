المغرب: زلزال بقوة 4.5 درجات بساحل إقليم الدريوش

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد - فى بيان اليوم السبت- أن الهزة حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الثانية عشرة و32 دقيقة و42 ثانية بعد منتصف الليل "توقيت جرينيتش+1".

وأضاف أن الهزة، التى سجلت على عمق 25 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.458 درجة شمالا، وخط الطول 3.573 درجة غربا.