عاجل- الخارجية الأمريكية: قلقون من انتهاء الهدنة بـ اليمن

جدة - نرمين السيد - وأدانت جمهورية مصر العربية، الأسبوع الماضى، بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذى نفذته جماعة الحوثى من خلال الطيران المُسير على ميناء قنا التجارى بمحافظة شبوة باليمن الشقيق. وحملت الخارجية المصرية فى بيانها، جماعة الحوثى مسؤولية عرقلة تمديد الهدنة، والتصعيد الراهن فى اليمن، مؤكدة على ضرورة تخلى الجماعة عن مواقفها المتعنتة وتجاوبها بشكل فورى مع المساعى الدولية والإقليمية لتمديد الهدنة، على النحو الذى يمهد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار، ورفع المعاناة عن الشعب اليمنى الشقيق.

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