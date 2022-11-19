عاجل- موسكو: قرار بولندا رفض دخول لافروف استفزازى

جدة - نرمين السيد - أكدت موسكو، اليوم السبت، أن قرار بولندا بشأن رفض دخول وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى أراضيها، بأنه قرار استفزازى، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، لوكاس جاسينا، قال أمس الجمعة، إن بلاده رفضت السماح لوفد روسيا بدخول أراضيها لحضور اجتماع وزارى لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، والمقرر انعقاده فى مطلع شهر ديسمبر المقبل، بمدينة لودز بوسط البلاد. ورد لوكاس جاسينا على سؤال عما إذا كانت وارسو قد رفضت دخول الوفد الروسى، قائلاً: "نعم". ومن المقرر أن يعقد الاجتماع السنوى لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، إذ تتولى بولندا رئاستها الدورية هذا العام، على مدار يومى 1 و2 ديسمبر المقبل، إذ يعد هذا الاجتماع الوزارى هو الهيئة المركزية للمنظمة الدولية ومسؤول عن قراراتها.

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