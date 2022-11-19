روسيا: إحباط هجمات أوكرانية فى كوبيانسك

جدة - نرمين السيد - وقالت الدفاع الروسية فى موسكو، إن القوات الروسية أحبطت محاولات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية، معززة بالمرتزقة فى اتجاه كوبيانسك، لافتة إلى تصفية أكثر من 60 جنديًا ومرتزقًا.
وقال البيان اليومى لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية فى أوكرانيا، إنه "فى اتجاه كوبيانسك، أحبطت قواتنا المسلحة هجمات المجموعات التكتيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، معززة بالمرتزقة، من مناطق بيرشوترافنيف، كيسلوفكا، كراخمالنوى فى منطقة خاركوف".
وأضاف البيان أنه "تمت تصفية أكثر من 60 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين، وتم تدمير ثلاث دبابات، وعربة قتال مشاة، وناقلتى جند مصفحتين".
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