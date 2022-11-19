جدة - نرمين السيد - وقال كاستيلو - حسبما أوردت قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت- إن "أفكارى وصلواتى مع عائلات رجال الإطفاء الذين لقوا حتفهم جراء الحادث".
وأشارت القناة إلى أن الطائرة التابعة لخطوط "لاتام" الجوية كانت تقل 102 راكب وستة من أفراد طاقمها وفى طريقها إلى مدينة "جولياكا" عندما اصطدمت بشاحنة إطفاء فى المطار؛ مما أدى إلى اندلاع النيران بها.
ونقلت عن السلطات أن ركاب الطائرة وطاقمها بخير إلا أن اثنين من رجال الإطفاء فى الشاحنة لقيا حتفهما فيما أصيب آخر.
من جانبها، أفادت شركة "ليما إيربورت بارتنرز" التى تدير مطار "خورخى تشافيز الدولى" بأن المطار سيظل مغلقا حتى الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلى لبيرو اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس بيرو يعرب عن حزنه لسقوط ضحايا فى حادث اصطدام طائرة بشاحنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.