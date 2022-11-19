رئيس بيرو يعرب عن حزنه لسقوط ضحايا فى حادث اصطدام طائرة بشاحنة

جدة - نرمين السيد - وقال كاستيلو - حسبما أوردت قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت- إن "أفكارى وصلواتى مع عائلات رجال الإطفاء الذين لقوا حتفهم جراء الحادث".

وأشارت القناة إلى أن الطائرة التابعة لخطوط "لاتام" الجوية كانت تقل 102 راكب وستة من أفراد طاقمها وفى طريقها إلى مدينة "جولياكا" عندما اصطدمت بشاحنة إطفاء فى المطار؛ مما أدى إلى اندلاع النيران بها.

ونقلت عن السلطات أن ركاب الطائرة وطاقمها بخير إلا أن اثنين من رجال الإطفاء فى الشاحنة لقيا حتفهما فيما أصيب آخر.

من جانبها، أفادت شركة "ليما إيربورت بارتنرز" التى تدير مطار "خورخى تشافيز الدولى" بأن المطار سيظل مغلقا حتى الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلى لبيرو اليوم.