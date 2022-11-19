أوبك: إفريقيا ستضيف 1.2 مليون برميل يوميا من إنتاجها لسوق النفط العالمية

وأشار تقرير صادر عن "أوبك"، اليوم السبت، إلى أن نيجيريا سيكون لها الإسهام الأكبر فى تحقيق تلك الطفرة التصديرية للنفط الإفريقى فى المرحلة القادمة بفضل الاستثمار فى المشروعات الجديدة لتكرير النفط فى منطقة "ليكى" بجنوب نيجيريا وفى مقدمتها مصفاة "دانجتى" العملاقة التى ستبدأ العمل قبل نهاية العام القادم ويصل حجم إنتاجها إلى 650 ألف برميل يوميا.
وأضاف التقرير، أن الجزائر ستضيف إلى السوق العالمى 110 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقول حاسى مسعود، وهو نفس المعدل الذى ستزيد به الكونغو إنتاجها النفطى "110 ألف برميل يوميًا"، وكذلك أنجولا التى تبنى حاليًا محطة تكرير بقدرة 100 ألف برميل يوميًا فى منطقة سويو ستدخل الإنتاج الفعلى بحلول مطلع العام 2024.
وأشار إلى مشروع برامس للنفط فى غينيا، الذى سينتج 10 آلاف برميل يوميًا من الزيت الخام بحلول العام 2025.
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