100 مليار يورو.. الإليزيه: إطلاق مرحلة جديدة لأكبر مشروع دفاعى أوروبى

جدة - نرمين السيد - رحبت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" بالاتفاق الذى توصلت إليه مع ألمانيا وإسبانيا لإطلاق مرحلة جديدة من تطوير الطائرة القتالية المستقبلية "SCAF"، فى إطار برنامج "نظام القتال الجوى المستقبلى"؛ وهو أكبر مشروع دفاعى أوروبى بتكلفة تقدر بأكثر من 100 مليار يورو، بقيادة فرنسا.





ووصفت الرئاسة الفرنسية - فى بيان أوردته صحيفة" ويست فرانس" اليوم السبت- هذه الخطوة بـ" قفزة كبيرة إلى الأمام"، جاءت بعد "مفاوضات مكثفة" شارك فيها مسؤولون سياسيون، مضيفة: "لقد ثبت مرة أخرى أنه يمكننا مواجهة تحديات كبيرة معاً".

وفى أول ردّ فعل، أكدت شركة تصنيع الطائرات الأوروبية "إيرباص"، أن الاتفاقية "تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام لبرنامج الدفاع الأوروبى الرائد".

يشار إلى أن برلين وباريس أطلقتا هذا المشروع فى عام 2017 وانضمت إسبانيا فى عام 2019، وينظر إلى البرنامج على أنه دعامة أساسية للطموحات الدفاعية والأمنية فى المنطقة، إلا أن عدم توافق شركتى "داسو" الفرنسية و"إيرباص" التى تمثل المصالح الألمانية والإسبانية، على توزيع العمل فيما بينهما دون تنفيذ هذه العقود، إلا أن شركة "إيرباص" أبدت يوم الاثنين الماضى تفاؤلها بشأن اتفاق قبل نهاية العام مع شركة "داسو".

ومن المقرر أن تصنع شركتا "داسو" و"إيرباص" هذه الطائرة الحربية التى يتوقع أن تدخل الخدمة ابتداء من عام 2040، على أن تحل بالتدريج‭‭‭ ‬‬‬محل المقاتلة "رافال" التى تصنعها "داسو" والمقاتلة الألمانية "يوروفايتر".

يذكر أنه فى نهاية أغسطس 2021، وقعت الدول الثلاث المعنية، فرنسا وألمانيا وإسبانيا، اتفاقية تنص على تخصيص نحو 3.6 مليار يورو لتمويل الأبحاث التفصيلية الخاص بالطائرة القتالية المستقبلية.